Bu kerpiç evden bir cerrah bir polis, bir öğretmen iki de mühendis çıktı





Mecbur tarlada çalışmamız gerekiyordu. 1986 yıllında eşim Semiha ile evlendim. Düğünümü de kendim yaptım. Daha sonra Selçuk dünyaya geldi. Biz aslında eşimle birlikte kız çocuk istiyorduk. Kız çocuk sahibi olabilmek için 5. çocuğa kadar yaptık. Ama Allah nasip etmedi. Çocuklarımın hepsine nasihatim okumaları ve kendilerini kurtarmaları oldu. Cebimde param olmasa bile bir şekilde borç bulup çocuklarıma gönderdim. Çünkü onların okuması her şeyden önemliydi.