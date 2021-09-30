Çalınan motosikletine 7 yıl sonra kavuştu

Antakya'nın Uzunalıç mahallesinde ikamet eden Mehmet Güneş'in motosikleti 2014 yılında evinin önünden çalındı. Kemliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından çalınan motosikletin peşine düşen Jandarma tam 7 yıl sonra çalınan motosikleti buldu. Motosikletin bulunması amacıyla yapılan çalışma sonucunda Jandarma M.G. isimli şahsın çalıntı Motosiklet alıp sattığı bilgisine ulaşarak M.G.'yi takibe aldı.

Konuyla ilgili Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma dedektifleri yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda, plakası olmayan motosikleti götürüldüğü tamircide şüpheli M.G.ile birlikte yakalandı. Yapılan motor ve şase sorgulamasında motosikletin 25 Ekim 2014 tarihinde Uzunalıç mahallesinden çalındığı tespit edildi.

Yapılan operasyon sonucunda motosiklet ile birlikte yakalanarak gözaltına alınan şüpheli ifadesinin alınmasını müteakip tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, ele geçirilen motosiklet, sahibi Mehmet Güneş'e teslim edildi. 7 yıl sonra motosikletine kavuşan Mehmet Güneş sevinç gözyaşlarına boğularak Jandarma'ya teşekkür etti.