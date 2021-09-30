Çiftçinin gelirine koruma kalkanı





GELİR KAYBI RİSKI EN AZA İNDİRİLECEK

Proje ile Türkiye'de tarım alanındaki en büyük sorunlardan biri olan fiyat değişimlerindeki riskin bu şekilde önüne geçilmesi hedefleniyor. Daha sürdürülebilir bir tarım üretiminin de önünün açılması planlanıyor.