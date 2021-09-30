Çip takılan caretta carettalar denizle buluştu

Caretta carettaların önemli üreme alanları arasında yer alan Muğla'nın Ortaca İlçesine bağlı Dalyan Mahallesindeki İztuzu Plajı'nda tedavi edilen deniz kaplumbağaları denizle buluştu.

Caretta carettaların yoğun yaşadığı bölgelerden olan tatil cennetinde, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER), tarafından tedavi edilen deniz kaplumbağasına uydudan takip edilmesi amacıyla çip takıldı. Caretta caretta, ekiplerin gözetiminde yaşam alanına bırakıldı.





"Kaplumbağaları İzliyoruz" projesinin ilk gününde Muğla Valisi Orhan Tavlı, Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Araştırma ve Tescil Daire Başkanı Ümit Turan, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömür Özdil ve Ortaca İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İlker Karaalp DEKAMER'i ziyaret etti.