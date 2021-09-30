Elazığ’da nükleer madde operasyonu

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine ulaşan bir istihbaratta, M.K. İsimli şüphelinin "kaliforniyum" nükleer maddesini satmak için alıcı aradığı belirtildi. Şüpheliyi takibe alan jandarma ekipleri, operasyon planlandı.
Şüphelinin aracı Jandarma ekiplerince takibe alındı ve ekiplerce araca operasyon yapıldı.
Şüphelinin aracında yapılan aramada 1 gram kaliforniyum olduğundan şüphelenilen madde, ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.
Ele geçirilen kimyasal madde, Atom Enerjisi Kurumu'na gönderildi.