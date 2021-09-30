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Giriş Tarihi: 30.9.2021 16:34

Elazığ’da nükleer madde operasyonu

VEDAT YETİK VEDAT YETİK
Elazığ’da nükleer madde operasyonu

Elazığ’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, dünyanın en tehlikeli nükleer metallerinden ‘kaliforniyum’ olduğundan şüphelenilen bir madde ele geçirildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine ulaşan bir istihbaratta, M.K. İsimli şüphelinin "kaliforniyum" nükleer maddesini satmak için alıcı aradığı belirtildi. Şüpheliyi takibe alan jandarma ekipleri, operasyon planlandı.

Şüphelinin aracı Jandarma ekiplerince takibe alındı ve ekiplerce araca operasyon yapıldı.

Şüphelinin aracında yapılan aramada 1 gram kaliforniyum olduğundan şüphelenilen madde, ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen kimyasal madde, Atom Enerjisi Kurumu'na gönderildi.

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Elazığ’da nükleer madde operasyonu
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