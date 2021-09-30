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Giriş Tarihi: 30.9.2021 19:50

Elektrik akımına kapılan adam ağır yaralandı!

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Elektrik akımına kapılan adam ağır yaralandı!

Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan 27 yaşındaki Orhan H.  ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Viranşehir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, elektrik arızasını gidermeye çalışan 27 yaşındaki Orhan H. elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılan kişiyi gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Orhan H.'ye olay yerinde yapılan ilk müdahaleyi yatıktan sonra ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede ilk tedavisi yapılan Orhan H. daha sonra Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Elektrik akımına kapılan adam ağır yaralandı!
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