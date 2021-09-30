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Giriş Tarihi: 30.9.2021 15:36

Engellilerin biyonidamik tarım heyecanı

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Engellilerin biyonidamik tarım heyecanı

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı öğrencileri, Çatalca’da en eski organik tarım metodu olan biyodinamik tarım yapılan çiftlikte hem eğlenceli hem de yararlı bir gün geçirdi. Çiftlikte elma hasadı yapan, çiçek eken, hayvanları besleyen özel çocuklar, fırsat buldukça da bol bol dans etti.

Bağcılar Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda eğitim gören kursiyerler, Çatalca İhsaniye Köyü'nde bulunan İstafil Çiftliği'ni ziyaret etti. Çiftlikte ziraat mühendislerince karşılanan özel konuklar, birlikte en eski organik tarım yöntemi olan biyodinamik (Biyolojik dinamik) tarım yapılan çiftliği gezdi. Biberden patlıcana kadar biyodinamik organik sebzeleri yakından inceleyen engelliler, çiçek ekme etkinliğinde de keyifli dakikalar geçirdi.

ELMA HASADI YAPTILAR

Öğlen yemeğinden sonra eğitmenlerinin eşliğinde elma hasadı gerçekleştirildi. Sepetlerini koluna takıp elma bahçesine giren kursiyerler, dalından topladıkları rengarenk elmaları sepetlere doldurdu. Son olarak ahırları gezen engelliler, önlerine ot koydukları inekleri elleriyle besledi.

DAKİKALARCA DANS ETTİLER

Tadına doyulmaz anların yaşandığı çiftlik, renkli görüntülere de sahne oldu. Çalan müziğe ayak uyduran özel çocuklar, ziraat mühendisleriyle birlikte dakikalarca dans etti. Biyodinamik tarımın sadece tarım değil sosyal yönlü bir tarım türü olduğunu söyleyen İstafil Çiftliği Genel Müdürü Arzu Duran, "Felsefemiz bütün insanları kapsamaktır. Dolayısıyla her türlü insana kapımızı açıp misafir etmek bizim için çok özel bir durum. Bu özel çocukları da burada misafir etmek istedim. Gelip çalışsınlar ve ne yaparsa yapsınlar. Çünkü tabiatın içinde insanlar bütünün bir parçası olduğunu hissediyorlar ve hiçbir zaman kendilerini toplumdan izole edilmiş olarak hissetmiyorlar. Doğanın iyileştirici gücünün hiçbir müdahaleyle kıyaslanamayacak kadar güçlü olduğuna inanıyorum" dedi.

Engelli öğrenciler, kendilerine bu imkanı sunan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya da teşekkürlerini iletti.

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Engellilerin biyonidamik tarım heyecanı
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