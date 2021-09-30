Eniştesini öldürmeden önce, ’Benim oraya gelmem hiç iyi olmaz’ demiş

SİLAH BOĞUŞMA SIRASINDA ATEŞ ALDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma sonrasında cumhuriyet savcılığı tarafından 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla hazırlanan iddianame tamamlandı. Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Necmi Akgüneş'in olay öncesinde sanık Mehmet Emin Özkar'ı telefonla arayarak eşi A.A. ile arasında geçen olayı anlattığı ve gelmesini istediği, ancak Mehmet Emin Özkar'ın defalarca, 'Benim oraya gelmem hiç iyi olmaz' diyerek cevap verdiği bilgisine yer verildi. Daha sonra kendi aracıyla olay yerine giden Mehmet Emin Özkar'ın ruhsatlı silahını cebine koyarak ablası ve eniştesinin yanına gittiği belirtilen iddianamede, sanığın ablasını dövdüğünü düşünerek silahın kabzasıyla eniştesinin başına vurduğu ve yaşanan boğuşma sırasında ateş alan silahtan çıkan merminin Necmi Akgüneş'in göğsüne isabet ettiği bilgisine yer verildi.