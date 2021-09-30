Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Erzurum'da korkutan görüntü! Her yerden kafatası ve kemikler fırlıyor
Giriş Tarihi: 30.9.2021 10:09 Son Güncelleme: 30.9.2021 10:12

Erzurum'da korkutan görüntü! Her yerden kafatası ve kemikler fırlıyor

İHA
Erzurum’da korkutan görüntü! Her yerden kafatası ve kemikler fırlıyor

Erzurum’da üzerinde herhangi bir arkeolojik kazı çalışması yapılmayan Değirmenler Höyüğünün tahribata uğraması sonucu insanlara ait kafatasları ve kemikler meydana çıktı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Değirmenler Mahallesi'nde bulunan ve henüz herhangi bir kazı çalışması yapılmadı.



Değirmenler Höyüğünün yıllar içerisinde uğradığı tahribat sonrası içerisinden insanlara ait kemikler ve kafatasları çıktı.



Köyün hemen içerisinde bulunan höyüğün etrafında oluşan görüntüye uzun süredir müdahale edilmedi.



Höyüğün içerisinde bulunan kemikleri yuva yapan kuşların ve yağmur sularının meydana çıkardığı tahmin ediliyor.



Öte yandan, Erzurum şehir merkezinin 17 kilometre kuzeyinde bulunan Değirmenler Höyük, Karaz, Pulur ve Güzelova Höyükleri gibi bölgenin önemli merkezleri arasında yer alıyor.



Höyükte yapılacak olan kazı ve araştırmaların bölge tarihinin aydınlatılması için oldukça önemli.



Yoğun bir tahribata uğrayan höyüğün, bir an önce koruma altına alınması isteniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Erzurum'da korkutan görüntü! Her yerden kafatası ve kemikler fırlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA