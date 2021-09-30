Evde ölü bulundular

Hatay
'ın İskenderun
ilçesinde iş yerinde çalışırken eşine telefonla ulaşamayan Turgay Mert
(47), komşularını arayarak ailesine bakmalarını istedi. Bunun üzerine eve giden ve kapıyı defalarca çalmalarına rağmen cevap alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Apartmanın 3'üncü katında bulunan eve sağlık ekipleriyle gelen polis, acı tablo ile karşılaştı. Hareketsiz halde yatarken bulunan Aynur Mert
(41) ile çocukları Aleyna
(16) ve Mehmet Ali Mert
'in (14) öldüğü belirlendi. Yedikleri ya da soludukları bir madde nedeniyle zehirlendiklerinden şüphelenilen anne ve iki çocuğunun cenazeleri, otopsi için morga kaldırıldı