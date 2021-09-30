Evlilik vaadiyle ikna edildi 1 milyon lirasından oldu!

ATV
'de yayınlanan Esra Erol
'da programına katılan Sevgihan
(61) isimli kadın, evlilik vaadiyle birlikte yaşadığı Turan Siyah
'ın, tüm birimi olan 1 milyon lirayı alarak kaçtığını ileri sürdü. Oğlunun da kendileriyle birlikte yaşadığını belirten mağdur kadın, dini nikah kıydıklarını söyleyerek, "Bir yıl boyunca beraber yaşadık. Ben resmi nikah istediğimi söyledim sürekli. Turan ise bu isteğime karşılık beni sürekli oyaladı ve resmi nikâhı bir türlü gerçekleştirmedi. Oğlum da bizimle yaşıyordu. Sürekli onu evden göndermem için bana baskı yapıyordu. Birlikte bir otelde çalışıyorduk, bir gün baktım ki Turan Siyah otelde yoktu. Her yerde aradım, ulaşamadım. Sonra çantama bakınca banka kartımın olmadığını gördüm" dedi. Siyah'tan evin camlarını yaptırması için para çekmesini istediği için kartı ona verdiğini ve daha sonra kontrol ettiğinde hayatı boyunca yaptığı birikimi olan 1 milyon lirasının banka hesabında olmadığını fark ettiğini söyleyen Sevgihan, Siyah'la evlilik yapmayla hazırlandığını açıkladı.
İDDİALARI REDDETTİ
Yaşadıklarını canlı yayında anlatan Sevgihan'ın iddialarından sonra Turan Siyah canlı yayına geldi. İddiaları kabul etmeyen Turan Siyah, "Ben kimsenin parasını isteği dışında almadım. Parasını beraber harcadık. Oğlunu evden göndermek istedim çünkü Sevgihan'a şiddet uyguluyordu. Beni, hep paramı yiyorsun diyerek suçluyordu. Ben de bu sözlere dayanamayarak evden gittim. Resmi nikâh yapmayı her zaman ben istedim ama Sevgihan hanım vefat eden eşinden maaş alıyordu benimle resmi nikahı olursa o maaşı alamayacaktı. Bu yüzden istemedi. Ben de evi terk ettim" dedi.