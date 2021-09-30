Feribotta korku dolu anlar

Geyikli –Bozcaada arasında sefer yapan Bayramiç isimli feribot olumsuz hava koşulları nedeniyle dalgalarında etkisiyle su almaya başladı. Geminin su aldığını gören yolcular büyük panik yaşarken, limana güçlükle yanaşan feribotta araçlar uzun bir süre mahsur kaldı.

SU ALMAYA BAŞLADI

Alınan bilgiye göre 100'e yakın yolcu ve çok sayıda araçla saat 15:00 sıralarında Geyikli iskelesinden Bozcaada'ya hareket eden Bayramiç isimli feribot iskeleye yanaşmasına az bir süre kala fırtınaya yakalandı. Fırtına nedeniyle gemi biranda su almaya başlarken, dalgaların boyutu gemiyi aşınca yolcular ve araç sahipleri panik yaşadı.

ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

İddiaya göre feribotun tahliye kapakları geç açılınca onlarca araç motor kısımlarına kadar suyla doldu. Bazı yolcular can yeleklerini giymeye çalışırken yaşanan panik nedeniyle bazı yolcular güçlükle sakinleştirilebildi. Geminin kaptanı feribotu dalgalar nedeniyle iskeleye güçlükle yanaştırırken, feribotun kapaklarının açılmasıyla yolcular kendilerini dışarıya attı.

"KORKU FİLMİ GİBİYDİ"

Yolcular, feribotun kaptanını krizi iyi yönetememekle suçlarken, bazı yolcular ise can yeleklerine zor ulaştıklarını ileri sürdüler. Korku dolu anlara tanıklık eden ve isminin verilmesini istemeyen bir yolcu, "Feribotumuz Bozcaada açıklarında dalgalar nedeniyle zor anlar yaşadı. Gelen büyük bir dalga nedeniyle feribotun içi deniz suyu doldu. Onlarca araca su girmeye başladı. Suyu bir türlü tahliye edemediler. Bazı yolcular korkudan can yeleklerine sarıldı. Araçlar suyla doldu. Filmleri aratmayacak sahneler yaşandı. Gerçekten çok korktuk. Daha önce aynı feribotta seyir halindeyken ön kapakları açılmıştı. Ben o zaman da aynı feribottaydım. Bu ikinci kazamız" dedi.

"HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE GELİŞTİ"

Yaşanan sıkıntının beklenmedik hava koşulları nedeniyle yaşandığını söyleyen GESTAŞ Genel Müdürü Mahir Sevinç, " Olumsuz hava koşulları nedeniyle maalesef bugün büyük bir şanssızlık yaşadık. Ne yazık ki bazı kişiler olayları büyütüyor. O karmaşa o panik içerisinde gemi su alıyor diye mesajlar atıp video çekmişler. Geminin su alması gibi bir durum söz konusu değil. Gelen dalga geminin ön kısmında su birikintisine neden olmuş. Mesela geminin arka kısmında su diye bir şey yok. Olaydan dolayı bir panik yaşanmış ve bazı kişiler de bunu körüklemiş. Panik ve korku dolu anlar yaşandığını iddia edenler telefonlarını o an düşünebilmişler. Ben panik esnasında telefonumu düşünemem. Ben buradan herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.



Öte yandan geçtiğimiz hafta da GESTAŞ'a ait Avşa feribotunun seyir halindeyken kapak halat tellerinin kopması nedeniyle, ön kapak açılarak denize doğru düşmüş yolcular ve araç sahipleri korku dolu anlar yaşamıştı.