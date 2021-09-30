Feribotta korku dolu anlar

"HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE GELİŞTİ"

Yaşanan sıkıntının beklenmedik hava koşulları nedeniyle yaşandığını söyleyen GESTAŞ Genel Müdürü Mahir Sevinç, " Olumsuz hava koşulları nedeniyle maalesef bugün büyük bir şanssızlık yaşadık. Ne yazık ki bazı kişiler olayları büyütüyor. O karmaşa o panik içerisinde gemi su alıyor diye mesajlar atıp video çekmişler. Geminin su alması gibi bir durum söz konusu değil. Gelen dalga geminin ön kısmında su birikintisine neden olmuş. Mesela geminin arka kısmında su diye bir şey yok. Olaydan dolayı bir panik yaşanmış ve bazı kişiler de bunu körüklemiş. Panik ve korku dolu anlar yaşandığını iddia edenler telefonlarını o an düşünebilmişler. Ben panik esnasında telefonumu düşünemem. Ben buradan herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.