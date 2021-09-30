Fren yerine gaza bastı: 2 ölü

Üsküdar
'da, sürücüsünün fren yerine gaza bastığı iddia edilen otomobil, kaldırımda yürüyen 1'i kadın 1'i kız çocuğu 2 kişinin ölümüne neden oldu. Kaza, dün saat 18.30'da Yavuztürk Mahallesi
İzmir Sokak'ta meydana geldi. Kızını okuldan alan Tuğba Ertuğrul
, otomobiliyle sokakta ilerlediği sırada iddiaya göre fren yerine gaza bastı. Hızlanıp kontrolden çıkan otomobil, önce Muhterem Çelik
'e (45) ardından Melike Karaca
'ya (13) çarptı. Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Melike Karaca ile Muhterem Çelik hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan polis, hafif şekilde yaralanan sürücüyü hastanedeki kontrolünün ardından gözaltına aldı.