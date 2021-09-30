Gökçen İsminin Anlamı ve Kökeni Nedir, Kur’an’da Geçiyor Mu? Gökçen TDK Sözlükte Ne Demek?

Anne ve babaların isim arayışı sırasında dikkat ettikleri bazı konular bulunur. Bu konular arasında ismin anlamı ve ismin kökeni de bulunmaktadır. Gökçen isminin anlamı karşımıza "hoş kimse" olarak çıkarken bu ismin kökeni de Türkçe olarak karşımıza çıkar.

GÖKÇEN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Gökçen ismi ülkemizde kız bebekler için tercih edilen isimlerden bir tanesidir. Hem kulağa güzel gelmesi nedeni ile hem de bu ismin zarif bir isim olması nedeni ile anne ve baba adayları bu ismi kız bebekleri için tercih etmektedirler. Ayrıca bu isme sahip olan kişiler oldukça sosyal ve zeki kişiler oldukları için de anne ve baba adayları bu ismi tercih etmektedirler. Gökçen isminin anlamı ise "hoş kimse" ve "mavi gözlü" şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

GÖKÇEN İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Gökçen ismi genellikle tek başına kullanılan bir isim olsa da başka isimlerin yanına da kullanılabilen bir isimdir. Tek başına ya da başka bir ismin yanına koymak için bu ismi araştıran anne ve baba adayları bu ismin Kur'an-ı Kerimde geçip geçmediğini merak etmektedirler. Gökçen ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir. Fakat bu isim güzel anlamı olması sebebi ile bebeklere konulmasında dinen bir sakınca bulunmamaktadır.

GÖKÇEN İSMİNİN KÖKENİ NEDİR?

Gökçen ismi hakkında araştırma yapan anne ve baba adaylarının bu konuda yaptıkları araştırmalarda merak ettikleri konular arasında bu ismin kökeni gelmektedir. Gökçen isminin kökeni Türkçe dili olarak karşımıza çıkar.

GÖKÇEN NE DEMEK?

Kız bebeklere verilebilecek hem anlam bakımından hem de telaffuz bakımından güzel isimlerden bir tanesi de Gökçen ismidir. Gökçen kelimesinin karşılığı da bu isim hakkında merak edilen konular arasında. Gökçen kelimesi karşılık olarak "güzel" şeklinde karşımıza çıkmaktadır.