Hatay’da Kadına Şiddet Eylem Planı tanıtıldı

Hatay Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda konuşan İl Müdürü Ali Sandıkçı, bir insan hakkı ihlali, ayrımcılık biçimi ve topyekun mücadeleyi gerektiren küresel bir sorun olarak kabul edilen kadına yönelik şiddetin, kültürel, ekonomik, coğrafi sınır tanımaksızın tüm dünyada varlığını sürdürdüğünü belirterek, "Kadınların yaşadıkları şiddetin görünür kılınması için harcanan yoğun çabaların sonucunda, kadına yönelik şiddetin ayrımcılık temelli bir insan hakkı ihlali olduğu kabul edilerek, araştırma, hizmet sunma, yasal düzenlemeler çerçevesinde bu sorunun önlenmesine yönelik çeşitli çalışmalar yürütülmeye başlanmıştır" dedi.

ŞİDDETLE MÜCADELE EŞ GÜDÜMLÜ POLİTİKALARLA YÜRÜTÜLMELİ

Şiddetin çoklu nedenleri ve sonuçlarının, mücadele çalışmalarının da çok sektörlü ve eş güdümlü politikalarla yürütülmesini gerekli kıldığını belirten Sandıkçı, "Yürütülen bu çalışmalarda bize çerçeveyi sunması ve çalışmalarımıza bir dayanak oluşturması açısından eylem planları önemli bir yere sahip. Bu çerçevede ilk eylem planı 2007 yılında hazırlanmıştır. 2007 yılından bu yana belirli dönemleri kapsayan eylem planları, o dönemin sorunları, ihtiyaçları ve yapılması gereken faaliyetleri çerçevesinde uygulanmıştır. Kadına yönelik şiddetle mücadele eylem planlarının geçmişine baktığımızda bir devlet politikası olarak benimsendiğini söyleyebiliriz."

4. EYLEM PLANI YÜRÜRLÜLÜKTE

"2007 yılından bu yana 4 eylem planı hazırlanmıştır. 4. Ulusal eylem planı 30 Haziran 2021 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiş olup, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde 01 Temmuz 2021 tarihinde düzenlenen tanıtım toplantısı ile kamuoyu ile paylaşılmıştır. Temmuz 2021 itibari ile 4. Eylem planı yürürlüktedir. Ulusal eylem planlarının yerelde de uygulanmasının sağlanması amacıyla 2016 yılından bu yana il eylem planları hazırlanmaktadır. 3.Ulusal Eylem planının uygulama dönemi olan 2016-2020 yılları arasında ilk defa hazırlanmaya başlanan il eylem planları ile yerele özgü sorunların tespiti ve çözüm önerileri geliştirilmesi amaçlanmıştır." dedi.

İHTİYAÇ VE GELİŞMELER DİKKATE ALINDI

Kadına yönelik mücadele 4. Ulusal Eylem Planının doğrultusunda ise 2022 ve 2025 yıllarını kapsayacak il eylem planı çalışmalarının başladığına değinen Sandıkçı, "Literatür taraması kapsamında, uluslararası literatür ve gelişmeler, ulusal eylem planının izleme ve değerlendirme raporları ve son dönemde toplumumuzda ortaya çıkan ihtiyaç ve gelişmeler dikkate alınmıştır. 4. Ulusal eylem planı hazırlık sürecinde öncelikle durum tespitinin daha sağlıklı yapılabilmesi adına ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile odak grup görüşmeleri 2020 yılında Temmuz-Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi."

5 HEDEF, 28 STRATEJİ VE 227 FAALİYETİMİZ BULUNUYOR

"4. Ulusal eylem planı ile temel amaç "şiddete sıfır tolerans ilkesi ile kadına yönelik har türlü şiddeti önlemek" olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda 5 hedef, 28 strateji ve 227 faaliyetimiz bulunuyor. Kadına yönelik şiddetle mücadele 4. Ulusal Eylem planı ile Adalete erişim ve mevzuat, Politika ve koordinasyon, koruyucu ve önleyici hizmet, toplumsal farkındalık, veri ve istatistik başlıkları yer alıyor. Eylem planının uygulamasındaki izleme ve değerlendirme süreci Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kadının statüsü genel müdürlüğü koordinesinde ilgili tüm tarafların işbirliği ve koordinasyonunda gerçekleştirilmektedir." diye konuştu.

Sandıkçı ayrıca medyada şiddetin dili konusunda da basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştirdi.