Hayat kurtaran temizlikçiye Başkandan ödül

Gölcük Belediyesi Temizlik İşlerinde görevli olan Müslüm Kaya, 3 gün önce görev yaptığı Piyalepaşa Mahallesinde bir kahvehanede fenalaşarak kalp krizi geçiren vatandaşın yardımına koştu. Almış olduğu ilk yardım bilgisi ile kalbi duran Necati Kayaoğlu isimli vatandaşa masaj yapmaya başladı. Bu esnadan çevredekiler 112 Sağlık Ekiplerine durumu bildirdi. Kaya, yapmış olduğu masaj ile Kayaoğlu'nun kalbinin tekrar çalışmasını ve hayata tutunmasını sağladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri fenalaşan vatandaşı alarak hastaneye kaldırdı.

KAHRAMANLIK VE CESARET ÖRNEĞİ

Olayı gören ve duyanların gönlünde taht kuran ve kahraman olan Temizlik işçisi Kaya, önceki gün Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer tarafından çalıştığı birimde ziyaret edildi. Müslim Kaya'yı tebrik eden ve ödüllendiren Sezer, "Gölcük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelimiz Müslüm Kaya, önceki gün görev bölgesi Piyalepaşa Mahallesi'ndeki bir kahvehanede fenalaşan ve kalp krizi geçiren hemşerimizin yardımına koşarak, hemşire kız kardeşinden öğrendiği şekliyle kalp masajı yaparak hayatta kalmasına vesile oldu. Başkan Yardımcımız Dr.Şevket Kaba ile Müslüm Kaya kardeşimizle bir araya gelerek kendisini, gösterdiği kahramanlık ve cesaretten dolayı tebrik ettik." Dedi.

NE MUTLU BANA Kİ BİR CAN KURTARDIM

Temizlik işçisi Kaya ise " Kardeşimden aldığım ilk yardım eğitimi sayesinde, fenalaşan vatandaşın kalbinin durduğunu fark ettim. Hemen kalp masajı yaparak tekrar çalışmasını sağladım. Ne mutlu bana ki bir can kurtardım. Herkesin ilk yardım konusunda bilgi sahibi olması gerektiğine inanıyorum" dedi.