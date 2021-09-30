İki yıldır aranan şahıs JASAT tarafından yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Dicle İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucunda; Diyarbakır ve Sivas'da 8 ayrı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen "Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan hakkında 17 yıl 36 ay 10 gün hapis cezası bulunan ve yaklaşık 2 yılı aşkın süredir aranan şüpheli R.B. Dicle İlçesine bağlı Tepebaşı Mahallesinde yapılan operasyon sonucunda kıskıvrak yakalanarak, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.