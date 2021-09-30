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Giriş Tarihi: 30.9.2021 16:21

İki yıldır aranan şahıs JASAT tarafından yakalandı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
İki yıldır aranan şahıs JASAT tarafından yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Dicle İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Operasyonda hakkında yaklaşık 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Dicle İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucunda; Diyarbakır ve Sivas'da 8 ayrı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen "Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan hakkında 17 yıl 36 ay 10 gün hapis cezası bulunan ve yaklaşık 2 yılı aşkın süredir aranan şüpheli R.B. Dicle İlçesine bağlı Tepebaşı Mahallesinde yapılan operasyon sonucunda kıskıvrak yakalanarak, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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İki yıldır aranan şahıs JASAT tarafından yakalandı
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