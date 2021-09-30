İzmir’de düzenlenen panelde gıda kaybına ve israfa dikkat çekildi





BİR MİLYAR İNSAN AÇLIK ÇEKİYOR



Açılış konuşmasında, dünyanın karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlardan biri olarak nitelendirilen beslenme konusuyla ilişkili israf gündemini müzakere etmek üzere bir araya geldiklerini kaydeden Vali Köşger, dünyada bir milyar insanın açlık çektiğini, 2 milyar civarında insanın da gıda ve sağlıklı suya ulaşmakta sıkıntı yaşadığını söyledi. Dünyanın bir tarafında açlık sıkıntısı yaşanırken diğer taraftan da insanların aşırı beslenmekten dolayı obezite denilen bir sağlık sorunu ile karşı karşıya kaldığını anlatan Vali Köşger, "Dünyanın bir tarafı açlıktan kırılıyorken, bir taraf da gıda israf ediyor, çöpe attığımız ya da tüketicinin sofrasına ulaşmadan israf edilen bir kısım var. Tüketilen kısım da bizatihi bir israf. Yiyoruz, obezite noktasına kadar varmış oluyoruz. Bunun oluşturduğu sağlık sorunlarını gidermek için ayrıca harcamalar yaparak sağlığımıza kavuşmaya çalışıyoruz" dedi.