İzmir’de düzenlenen panelde gıda kaybına ve israfa dikkat çekildi

Kentteki bir otelde düzenlenen, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin ise video mesaj gönderdiği panelin açılışına, Vali Yavuz Selim Köşger'in yanı sıra, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Konak Kaymakam V. Mahmut Nedim Tunçer, BM Gıda ve Tarım Örgütü Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü - Türkiye Temsilcisi Dr. Viorel Gutu, Tarım ve Orman Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Aylin Çağlayan Özcan, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özcan ile akademisyenler ve STK temsilcileri de katıldı.
BİR MİLYAR İNSAN AÇLIK ÇEKİYOR
Açılış konuşmasında, dünyanın karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlardan biri olarak nitelendirilen beslenme konusuyla ilişkili israf gündemini müzakere etmek üzere bir araya geldiklerini kaydeden Vali Köşger, dünyada bir milyar insanın açlık çektiğini, 2 milyar civarında insanın da gıda ve sağlıklı suya ulaşmakta sıkıntı yaşadığını söyledi. Dünyanın bir tarafında açlık sıkıntısı yaşanırken diğer taraftan da insanların aşırı beslenmekten dolayı obezite denilen bir sağlık sorunu ile karşı karşıya kaldığını anlatan Vali Köşger, "Dünyanın bir tarafı açlıktan kırılıyorken, bir taraf da gıda israf ediyor, çöpe attığımız ya da tüketicinin sofrasına ulaşmadan israf edilen bir kısım var. Tüketilen kısım da bizatihi bir israf. Yiyoruz, obezite noktasına kadar varmış oluyoruz. Bunun oluşturduğu sağlık sorunlarını gidermek için ayrıca harcamalar yaparak sağlığımıza kavuşmaya çalışıyoruz" dedi.
GIDA İSRAFI KONUSUNU ÜLKE OLARAK YENİDEN ELE ALMALIYIZ
Ülkemizde de gıda israfının ve obezitenin yaygınlaştığına dikkati çeken Vali Köşger şöyle devam etti: "Benim şehrim Konya'da da Ege'de bu sorun yaşanıyor. Bu sorunun çözümü için temelden çalışmaya başlamak gerekiyor. Beynimizle birlikte gönüllere de dokunmamız gerekiyor. İnsanca nasıl tüketilir, bir insan diğer insandan nasıl sorumludur, insan olmanın gereği nedir, insanla doğa arasındaki ilişki, insanla insan arasındaki ilişki nasıl olmalıdır… Gönüllere dokunarak, ilkokuldan başlayarak, gıdaya karşı, beslenmeye karşı nasıl davranmak gerekir, neyin muhterem ve mübarek olduğunu, neyin kutsal olduğunu, neyin doğru ve iyi olduğunu insanların kafasında yeniden kurgulamak lazım.
Dolayısıyla gıda israfı konusunu toplum olarak ülke olarak yeniden ele almamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde, Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından, gıdalardan mütevellit açığa çıkanların ve diğer atıkların, doğaya zarar vermeden bertarafı, sağlıklı gıdaya erişim ve gıda israfının önlenmesi noktasında yürütülen çalışmalar var. Bizler de taşrada buna destek vermeliyiz. Panelin, hayırlara vesile olmasını ve başarılı geçmesini diliyor, katılımcılara teşekkür ediyorum."
Açılış konuşmalarının ardından, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 'Gıdanı Koru' kampanyasının 1. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan video gösterimiyle devam eden panel, oturumları takiben gerçekleştirilen soru cevap bölümüyle sona erdi.