Kaan’ın umutlarını söndürmüştü! İşte o sürücü için istenen ceza

Girdiği son Yüksek Öğretim Kurumu sınavında başarılı bir derece elde eden Necati Kaan Şahin (20) geçtiğimiz ay Çanakkale'nin Biga İlçesi'nde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Mehmet Ali Şahin (24) isimli sürücü, elektrikli motorla trafikte seyreden Necati Şahin'e vurarak olay yerinden kaçtı. Alkollü olduğu öğrenilen şüpheli Mehmet Ali Şahin tutuklanırken, hayatının baharında olan ve doktor olma hayalleri kuran Necati Şahin'in cenazesi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde toprağa verildi. Talihsiz gencin hayatını kaybetmesine neden olan şüpheli Mehmet Ali Şahin hakkında Çanakkale Biga Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütüldü.

9 YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Tutuklu şüpheli Mehmet Ali Şahin'in "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Açılan davanın ilk duruşması yarın Biga 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanacak ve Şahin ilk kez hakim karşısına çıkacak.

HIZ SINIRINI AŞAN SÜRÜCÜ 1.33 PROMİL ALKOLLÜYDÜ

Hazırlanan iddianamede feci kazanın ayrıntılarına ilişkin önemli detaylar yer aldı. Kazanın yaşandığı gecenin ilerleyen saatlerinde yakalanan sürücü Mehmet Ali Şahin'in alkol test sonucuna da iddianamede yer verildi. Şüphelinin, araç kullanabilmek için geçerli olan sınırın üstünde olan 1.33 promil alkollü olduğu tespit edildi. Vefat eden talihsiz gencin alkol testinin ise negatif olduğu, elektrikli bisikletinin arka stop lambalarının da yanar vaziyette olduğu kaydedildi. Şüphelinin kullandığı aracın ise ölçümlerde kazadan önce 70 km/h olarak belirlenen yasal hız sınırından fazla olarak 89 km/h olarak belirlendi.

ZİKZAK YAPTIĞINI GÖRMÜŞLER

Soruşturmada tanık sıfatıyla ifade veren Emin G., kazanın yaşandığı sıralarda eşiyle birlikte aynı yol üzerinde aracıyla seyrettiğini, şüphelinin aracını gördüğünü dile getirerek, "Araç, hızlı bir şekilde yanımızdan geçti. Bir süre aynı hızla ilerleyip yol üzerinde zikzak yaparak devam etti. Daha sonra ise yol ortasında bir motosiklet gördük ve 112 acil servisi aradık" dedi.

ARKASINA BİLE BAKMADAN KAÇTI

Şüpheli Mehmet Ali Şahin de ifadesinde, olay gecesi arkadaşı ile birlikte alkol aldıklarını, daha sonra yola çıktıklarını, viyadük köprüsünün üzerine geldiğinde aracının sol ön tarafında bir şey gittiğini gördüğünü, bunu hayvan zannettiğini ve aracının kontrolünü sağlayamayarak çarptığını ve yoluna devam ettiğini dile getirdi.

SAVUNMASI SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK

İddianamede, şüphelinin kazadan sonra aracını durdurup ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne gerekli yardımı yapmak, olay yerine acil servis ekibini çağırmak yerine kaza mahallini terk edip aracına binip gittiği vurgulandı. Şüphelinin savunmasında çarptığı şeyin hayvan olduğunu zannettiğini beyan etmişse de, savunmasının hayatın olağan akışına aykırı, gerçeklerden kopuk ve tutarlı bulunmayan, suçtan kurtulmaya yönelik olduğu dile getirildi.