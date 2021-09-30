Kardeş Eli Derneği son 6 ayda milyonlarca kişiye ulaşan verilerini açıkladı

Kardeş Eli Derneği 15.yılında dünyanın her yerine yardımlarını ulaştırarak çalışmalarını sürdürüyor. Hem maddi hem manevi destek olma yolunda, geçtiğimiz 6 ay boyunca 17 ülkede binlerce kişinin hayatına dokundu. Dernek, dünyanın her yerine yardımlarını ulaştırarak çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Kardeşlerimize hem maddi hem manevi destek olmak yolunda, 17 ülke 'de 53.827 adet Kurban bağışı ile birçok aileye kurban etini ulaştırdı. Susuzluk ile mücadele eden bölgelerde 1.334 adet Su kuyusu açarak, kirli sulara bağlı hastalık ile mücadele eden bölge halkına temiz su imkânı sağlandı binlerce kişiyi temiz suya kavuşturdu.

İbadet olanaklarından mahrum kalan bölgelere 2.352 adet Kur'an-ı Kerim dağıtımı, maddi imkanların yetersizliği nedeni ile ameliyat olamayan 626 kardeşimize, katarakt ameliyatı desteği sağladı. Yetim kardeşlerimizin üzerinden desteklerini eksik etmeyen dernek, 906 yetim sponsorluğu ile yüzleri güldürürken 25.211 adet yetime sofra kurarak yalnız olmadıklarını hatırlattı Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği Genel Müdürü Uğur Erkoca 'Yetim kalmış çocukların yüzlerinde ki tebessüm olabilmek adına maddi manevi ne gerekiyorsa yardımlarımızı ulaştırmaya devam edeceğiz.' açıklamasında bulundu. Dernek ayrıca 'Her Fidan Bir Orman' sloganı doğrultusunda ülkemizde yeşil alanların önemini vurgulamak yaşanılan yangınların nedeni ile tahrip olan ormanların yeniden ağaçlandırılması adına Fidan bağışı olarak 15.486 adet fidan dikimi gerçekleştirdi.

Siz de mağdur ve muhtaç insanlara yardımlarınızı ulaştırabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 44 46 iletişim numarasından veya www.kardeseli.org.tr adresinden derneğe ulaşabilirsiniz.