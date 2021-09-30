Kariyer günleriyle bin 300 kişi iş sahibi oldu!

Sultangazi Belediyesi Kariyer Merkezi (SULKAM), işveren firmalarla iş arayan Sultangazili vatandaşları buluşturarak yüzlerce kişinin iş sahibi olmasını sağlıyor. SULKAM'ın bu çerçevede hayata geçirdiği projelerden olan Kariyer Günleri'nde, işveren firmaların yetkilileri Sultangazi Belediyesi Nikâh Sarayı'na konuk olarak iş arayan vatandaşlarla mülakatlar gerçekleştiriyor. Kariyer Günleri kapsamındaki son buluşmaya, İstanbul Yeni Havalimanı'na hizmet üreten Binsat Holding A.Ş. konuk oldu. Temizlik Personeli, Oto Hasar Danışmanı, Rent a Car Danışmanı(Sürücü belgeli Vale) ve Oto Yıkama Personeli olmak üzere dört başlıkta personel alımı yapan firma, beraberinde getirdiği iki banka personeliyle, görüşmesi olumlu sonuçlanan vatandaşların işe giriş işlemlerini hemen başlattı. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun da buluşmaya katıldı ve yeni bir iş sahibi olan vatandaşların heyecanına ortak oldu.



'3 AYDA 1300 KOMŞUMUZ İŞ SAHİBİ OLDU'



Başkan Dursun, Sultangazi'de istihdama güçlü bir şekilde katkı vermeyi sürdüreceklerini vurgulayarak şöyle konuştu: "Sultangazi Belediyesi Kariyer Merkezi iş arayan ve işveren arasında köprü oluşturan bir kurum. Kariyer Merkezi'ne yaklaşık üç ay içerisinde 2 bin 500'e yakın iş arayan komşumuz müracaat etti. Bu müracaat eden komşularımızdan 1300'ü çeşitli sektörlerdeki işlere yerleştirildi. Farklı sektörlerden oluşan firmalar belediyemize eleman ihtiyacı konusunda başvuruyorlar. Biz de bu çerçeve içerisinde ilanlar yayınlıyoruz. Bir mülakat sistemi içerisinde işveren ve iş arayanları buluşturuyoruz. İşe alım işlemleri hızlı bir şekilde neticelendiriliyor. İşverenle iş arayanları buluşturmaya devam edeceğiz. İstihdama katkı vermeyi sürdüreceğiz. Sultangazi Belediyesi Kariyer Merkezi Sultangazi için çalışmaya devam edecek."

'GAYET HIZLI VE ORGANİZE BİR SİSTEMLE İŞE ALIM SÜREÇLERİMİZ TAMAMLANDI'



Mülakatın katılımcılarından Fidan Karasaç, "Belediyenin bu organizasyonu güzeldi, çok memnun kaldım. Görüşmem olumlu sonuçlandı. Banka hesapları hemen açıldı. Ben çok şaşırdım, sistem gerçekten güzel. İnsanları oyalamıyorlar, hemen her şeyi sonuca bağlıyorlar. Sultangazi Belediyesi'ne teşekkür ediyorum." dedi.



Bir diğer katılımcı olan Barış Taşdemir de şöyle konuştu: "Mülakat gayet güzel geçti. Süreç gayet hızlı ilerledi ve işe alım süreçlerini hızlıca tamamladılar. Yarın işe başlayacağız. Gayet hızlı ve organize bir sistemle bize yardımcı oldular. Katılımcı sayısı da yüksek olmasına rağmen herkes hızlıca görüşmesini tamamladı. Görüşmeden sonra banka görevlileri hemen hesaplarımızı açtılar. Bu program benim çok hoşuma gitti. Her yaştan katılımcı vardı. Bir sürü de iş pozisyonu vardı. Yani bu kadar insanı bir araya getirip böyle fırsatlar sunmaları ve işe alım sürecini böyle organize bir şekilde, hızlıca tamamlamaları çok güzeldi. İşe başlamamıza vesile oldukları için Sultangazi Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum."