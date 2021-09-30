Kartal’da pazardan dönen kadına eski kocadan korkunç pusu! Sinir krizi geçirdi



Olaya tanık olan pazarcı esnafı Samet Aris, "Bizim tezgahın arkasında bir hanımefendi evine gidiyordu. Bir adam geldi şapkalı. Üç tane mermi sıktı. İkisi boşa gitti. Birisi hanımefendinin koluna geldi. Hanımefendi de direkt kendini pazara attı. Biz zor kurtardık, zor müdahale ettik" dedi.

Yaralı kadına müdahale edenlerden Bülent Reis, "Kadın pazara doğru koşmaya başladı. Telaştan tekrar geri dönünce ben kadını durdurdum. Kadının söylemesine göre eski kocası sıkmış. Kolundan yaralandı. Tamponunu yaptık sonra ambulans geldi. Pazarcı arkadaşlarla hep beraber ambulansa koyduk. Kadın pazara doğru koşmaya başladı. Kolundan girmiş çıkmış" şeklinde konuştu.