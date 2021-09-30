Komşu esnafa kurşun yağdırdı, olayla ilgisi olmayan genci öldürdü

Trabzon
'da, 2 yıl önce "Şortla pastaneye gelme" tartışmasıyla başlayan husumet, cinayetle bitti. Kendisini darp eden emlakçının işyerini kurşunlayan pastaneci, olayla ilgisi olmayan çalışanı öldürdü. Ortahisar ilçesinde emlakçılık yapan Emre Atasoy
, iddiaya göre 2 yıl önce işyerinin karşısındaki pastaneye, birkaç kez şortla gidince, pastane sahibi Hüseyin Avni Bedir
(57) tarafından, "Bu kıyafetle gelmemesi" yönünde uyarıldı. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Araya girenler kavgayı ayırırken, iki komşu esnaf arasındaki husumet bitmedi. Zaman zaman tartışan taraflar arasında, önceki gün yeniden gerginlik yaşandı. Emre Atasoy ve kardeşi, Bedir'i pastaneyi birlikte işlettiği kızı ve çevredeki diğer esnafın önünde darp etti.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Bu durumu gururuna yediremeyen Hüseyin Avni Bedir, eve gidip silahını alarak emlakçı dükkanına rastgele ateş etmeye başladı. Kurşunlardan biri emlakçıda çalışan ve olayla ilgisi bulunmayan Cem Karaca
'nın (29) göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan Karaca, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan Bedir ise polis tarafından yakalandı. "Eve gidip tabancamı aldım, gerisini hatırlamıyorum" diyen Bedir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.