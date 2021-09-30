Konya’da suç örgütüne yönelik operasyon: 33 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda suça karıştığı tespit edilen örgüte yönelik çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli kisveler altında silahlı organize suç örgütü oluşturan, örgüt finansmanı sağlamak üzere şirketler kuran ve söz konusu şirketler aracılığı ile yaklaşık 50 milyon lira para ve mal varlığı edindiği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 39 kişiyi yakalamak için bu sabah çok sayıda adrese Özel Harekat polislerinin de katıldığı eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 33 şüpheli gözaltına alınırken, 6 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.