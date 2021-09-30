Köpeği otomobile zincirle bağladılar: Jandarma imdada yetişti

Gaziantep'te otomobile zincirle bağlanıp karayolunda aracın arkasında koşturulan köpek jandarma tarafından kurtarılarak belediyenin köpek barınağında bakıma alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Nizip İlçesi Doğrular Mahallesi bölgesinde, otomobile zincirle bağlanarak karayolunda aracın arkasından koşturulan köpek, şahsın elinden kurtarılarak tedavisi yaptırıldıktan sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Köpek Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

Köpeği zincirle araca bağlayan şahıs hakkında ise, "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve 6047 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereğince toplam 2 bin 102 TL idari para cezası uygulandı. Şahis hakkında ayrıca suç duyurusunda bulunulup adli soruşturma başlatıldı.