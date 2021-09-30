İstanbul’da uyuşturucu operasyonu... Lüks villada 200 kg Metamfetamin bulundu

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Büyükçekmece'de lüks bir villaya operasyon düzenledi. Villada ve bir araçta yapılan aramalarda 200 kilogram kilogram kısaca "MET" olarak adlandırılan Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Lüks villaya uyuşturucu baskını! Böyle yakalandılar | Video

"Doktor" adı verilen ve uyuşturucu madde imal eden İran uyruklu beş şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

Dev kazanlarda kaynatarak uyuşturucu madde imal eden çete üyelerinden bazılarının kimyager oldukları öğrenildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.