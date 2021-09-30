Marketi yağmaladılar!

Gaziantep'te 27 Eylül günü maske takarak girdikleri bir marketi yağmalayan 2 kişi tutuklandı. Yağmacıların olay yerine yakın bir sitede kıyafetlerini değiştirmesi üzerine kısa sürede yakalandığı ortaya çıktı.

Gaziantep'te, pompalı tüfekle bir markete giren yüzü maskeli 2 kişi silah zoruyla market sahibinden kasayı açtırarak içindeki 855 lirayı alıp kaçtı. Market sahibinin şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları takip sonucu, olay yerinden kaçan şüphelilerin üzerindeki kıyafetleri olay yerine yakın bir site içinde değiştirdiklerini belirledi. Yapılan çalışma sonucu yağma olayını gerçekleştiren H.M.K. ve M.E.K. isimli iki şüpheli olayda yağma edilen 855 TL para ve tüfekle birlikte yakalandı.

Gözaltına alınarak haklarında yapılan şüpheliler, yasal işlemler sonrası sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.