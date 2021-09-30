Yine MasterChef Murat yine olay! Şoförüyle birlikte gazetecilere saldırmaya çalıştı

Televizyonda yayınlanan MasterChef adlı yemek programıyla tanınan Murat Özdemir, geçtiğimiz haftalarda Bolu'da yayaların kullanması gereken kaldırıma aracını park ettikten sonra, aracı çekmek isteyen görevlilere hakaret etmiş, duruma müdahale eden jandarmaya da para teklif etmişti. Özdemir, aynı yerde aynı sebeple yine olay çıkardı.