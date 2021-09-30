Melody’nin oyunu! 14 yıllık yalan şok etti

50 yaşındaki Fazıl Y., 1990 yılında çalışmak için Amerika'ya gitti. 2000'li yıllara kadar Amerika'da ikamet eden Fazıl Y., o dönemde iki kızı olan Melody A. isimli kadınla tanıştı. İkili arasındaki arkadaşlık kısa sürede evliliğe dönüştü ve çift 2007 yılında nikah masasına oturdu. 2015 yılına kadar yurt dışına yaşayan ikili ikamet izinlerinin bitmesi nedeniyle Türkiye'ye dönüş yaptı. Burada bir şirket kurarak çalışmaya başlayan Fazıl Y. eşinin öğretmen olduğunu bildiği için, eşine buradaki okullarda öğretmenlik yapabileceğini söyledi. Bir süre bu fikre sıcak bakmayan genç kadın yıllar sonra eşine çalışmak istediğini söyledi. Yurt dışından mezun olduğunu gösteren diplomayı özel okullara sunan kadın, İngilizce öğretmenliği yapmak için bir kurumla anlaştı. Pandemi nedeniyle eğitim online yapılıyordu. Geçtiğimiz yıl çalıştığı kurum tarafından Melody A.'ya diplomanın sahte olduğu söylendi ve iddiaya göre bu durumu eşinden gizleyen Melody A. sahte diplomayı sunduğu başka bir özel okulda çalışmaya devam etti.