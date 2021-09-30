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Giriş Tarihi: 30.9.2021

Motosikletiyle duvara çarpan Yakup öldü

DHA
Motosikletiyle duvara çarpan Yakup öldü

Gaziantep’te, hızlı girdiği virajda köprülü kavşağın duvarına çarpan motosikletin sürücüsü Yakup Üstündağ (18), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Yakup Üstündağ, hızlı girdiği virajda plakası öğrenilemeyen motosikleti ile köprülü kavşak içerisindeki duvara çarptı. Ağır yaralanan Üstündağ, çağırılan sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yakup Üstündağ, sabaha karşı doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Yakup Üstündağ'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

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Motosikletiyle duvara çarpan Yakup öldü
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