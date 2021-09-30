Bursa İnegöl
'de sarhoşken ormanlık alana giden, arkadaşlarının kendisi için yaptığı kayıp ihbarıyla bölgede arama yapan Jandarma, İNDAK ve UMKE
ekiplerine olanlardan habersiz yardım eden Beyhan Mutlu
fıkra gibi olayla Türkiye
'yi güldürdü. Ekiplerin arama yaparken 'Beyhan Mutlu' diye seslenmesiyle 'Benim' diye bağıran ve kendisinin arandığını bu şekilde öğrenen 50 yaşındaki adam SABAH'a konuştu:
İnegöl'de inşaat işleri yapıyorum. Çayyaka'ya inşaatta çalışmak için gelmiştim. 3 arkadaş oturduk içki içtik. Gece 02.00 gibi ben yanlarından ayrıldım. İnşaata yakın bir bölgedeki diğer arkadaşların villasında kalıyorduk. Ben villalardan birine gittim, uyumuşum. O arkadaşlardan biri beni bulamayınca jandarmaya kayıp ihbarında bulunmuş. Ne gerek var üle şeye be ya. Telefonumu değiştirmiştim. Jandarma bu yüzden telefonumdan aramış, ulaşamamış. Gece 05.00 gibi uyandım.Yolda bir kaza var zannettim. Baktım ekipler, kayıp bir şahısı arıyor. Ben de katıldım. 'Beyhan Mutlu' diye ismimi seslenmeye başladılar.' Aaaaa o benim' dedim. Arkadaş kurbanı oldum anlayacağınız. Olanlar fıkra gibi.