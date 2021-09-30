Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Nil İsminin Anlamı ve Kökeni Nedir, Kur’an’da Geçiyor Mu? Nil TDK Sözlükte Ne Demek?
Giriş Tarihi: 30.9.2021 11:20 Son Güncelleme: 30.9.2021 11:20

Nil İsminin Anlamı ve Kökeni Nedir, Kur’an’da Geçiyor Mu? Nil TDK Sözlükte Ne Demek?

Nil İsminin Anlamı ve Kökeni Nedir, Kur’an’da Geçiyor Mu? Nil TDK Sözlükte Ne Demek?

Dünyanın en heyecanlı duygularından bir tanesi olan anne baba olma duygusu başlı başına heyecan olmak ile beraber buna ek olarak bebeklerine isim koyma kısmı da bir hayli zorludur. Anne ve baba adayları bebekleri için isim araştırırken öncelikli olarak bu ismin gelenek göreneklere uygun olup olmadığını bilmek isterler. Ayrıca araştırılan ismin modern ve güzel olmasını da isterler. Anne ve baba adaylarının bu isteklerine uygun isimler arasında Nil ismi de yer almaktadır. Nil isminin anlamı ve diğer merak edilenler...

Geçmişten günümüze kadar sık sık duyduğumuz kız bebek isimlerinden bir tanesi de Nil ismidir. Nil isminin kökeni Arapça olarak bilinmektedir. Ayrıca bu sık sık duyulan ismin anlamı da "mavi, lacivert" ve "Mısır içerisinden geçen ve Akdeniz'e dökülen bir nehrin ismi" şeklindedir.

NİL İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Bebekleri için gün sayan anne ve baba adayları için heyecanlı ve bir o kadar zorlu olan süreç bebekleri için isim arama sürecidir. Bu süreçte anne ve baba adayları pek çok isim ve isim anlamı araştırırlar. Anne ve baba adaylarının kız bebekleri için araştırdıkları isimlerden bir tanesi de Nil ismidir. Bu ismin anlamı da adaylar için merak konusudur. Nil isminin anlamı 2 şeklide karşımıza çıkar: "mavi, lacivert" ve "Mısır içerisinden geçen ve Akdeniz'e dökülen bir nehrin ismi".

NİL İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Nil ismi hakkında merak edilen konulardan birisi de bu ismin Kur'an-ı Kerim içerisinde geçip geçmediğidir. Nil ismi Kur'an-ı Kerim içerisinde geçen isimler arasında yer alan bir isim değildir. Fakat bu isim anlamı düşünüldüğü zaman anlaşılacaktır ki bu ismin kız bebeklere konulmasında dinen herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Bu ismi rahatlıkla bebeklerinize verebilirsiniz.

NİL İSMİNİN KÖKENİ NEDİR?

Nil isminin kökeni de bu isim hakkında anne ve baba adaylarının sıkça araştırdığı konular arasında yer almaktadır. Bu isim dilimize Arapça'dan geçmiştir. Yani bu ismin kökeni Arapça olarak karşımıza çıkmaktadır.

NİL NE DEMEK?

Nil kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre bir anlamı bulunmamaktadır. Ancak isim olarak iki anlamı bulunur. Bu anlamlar "mavi, lacivert" ve "Mısır içerisinden geçen ve Akdeniz'e dökülen bir nehrin ismi" şeklinde karşımıza çıkar.

ARKADAŞINA GÖNDER
Nil İsminin Anlamı ve Kökeni Nedir, Kur’an’da Geçiyor Mu? Nil TDK Sözlükte Ne Demek?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA