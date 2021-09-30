Öksürük şikayetiyle gittiği hastanede şoke oldu! Akciğerinden çekirdek çıktı

"KABAK ÇEKİRDEĞİ OLDUĞUNU GÖRDÜK VE ÇOK ŞAŞIRDIK"

Açıklamalarına devam eden Acat, "Bronkoskopi yaptım ve yabancı bir cisim gördüm. Sonra biyopsi pensi ile çıkardım. Çıkarınca kabak çekirdeği olduğunu gördük ve çok şaşırdık" ifadelerini kullandı.