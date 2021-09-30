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Giriş Tarihi: 30.9.2021 10:10

Öldürülüp gölete atıldı iddiası: Soruşturma derinleşiyor

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Öldürülüp gölete atıldı iddiası: Soruşturma derinleşiyor

Antalya’nın Kaş ilçesi Kınık Mahallesi’nde engelli Kazım Uçar (52) Saklıkent Mangır Mevkii’nde Eşen Çayı kenarındaki gölette ölü olarak bulundu. Uçar'ın gölete girmeyeceğini belirten yakınları öldürülüp gölete atılmış olabileceğini iddia ederek olayın aydınlatılmasını istedi.

Antalya'nın Kaş ilçesi Kınık Mahallesi'nde 52 yaşındaki engelli Kazım Uçar, Saklıkent Mangır Mevkiinde Eşen Çayı kenarındaki gölette ölü olarak bulundu.

Dün öğle saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan evli ve 3 çocuk babası Uçar'ın yakınları ve güvenlik güçlerine ihbarda bulundu.

Aramalar sonucunda Uçar'ın cansız bedenini Eşen Çayı kenarındaki gölette cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Kazım Uçar'ın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Gelişmelerin ardından Kazım Uçar'ın yakını Durmuş Ali Bayar, "Yüzme bilmezdi, gölette de girmezdi. Olay yerinde yapılan incelemede ilk tespite göre öldürülüp gölette atıldığı belirlenince otopsiye sevk edildi. Ortada şüpheli bir durum var. Olayın aydınlatılmasını istiyoruz." dedi.

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Öldürülüp gölete atıldı iddiası: Soruşturma derinleşiyor
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