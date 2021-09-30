Online alışverişte gençler sadakatsiz yetişkinler duygusal!

Ticaret Bakanlığı'nın istatistiklerine göre 2020 e-ticaret hacmi 2019'a göre yüzde 66 artarak, 136 milyar TL'den 226.2 milyar TL'ye yükseldi. Türkiye'nin önde gelen 100'e yakın markası için online ve offline kanallarda fiyat/rekabet araştırma hizmetleri sunan BrandZone Kurucu Ortağı Ceylan Çığ Köz, Türkiye'deki online alışverişin gençlerle büyüdüğünü söyledi. E-ticaret sitelerinden alışveriş yapan 10 kişiden 7'sinin 18-34 yaş grubundaki gençlerden olduğunu belirten Ceylan Çığ Köz, gençler arasında marka sadakatinin ise ürün çeşitliliği ve fiyatların standardizasyonu yüzünden azaldığına dikkat çekti.
'YORUM OKUMADAN ALMAM'
Gençlerin daha iyi bir teklif aldığında ve olumlu bir yorum okuduğunda yeni bir markayı denemekten çekinmediğini ve gençlerde marka sadakati olmadığını belirten Ceylan Çığ Köz, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Genel tüketici alışkanlıklarına baktığımızda tüketicilerin alışveriş yaparken en çok yorumları incelediğini görüyoruz. Şu an alışveriş yaparken yorumlara bakmıyorum diyenlerin oranı yüzde 2.4. Tüketicilerin yüzde 97.6'sı yorumlara bakıyor. Yetişkinler ise gençlere göre daha duygusal alışverişte. Yorumları okuyor, bildiği-güvendiği, daha önce satın aldığı markaları tercih ediyor. Daha sonra ucuzdan pahalıya doğru olan sıralamaya bakıyorlar. Yüzde 30'u ise çok satanlara göre sıralama yapıyor ürünlerde.''
ONLİNE FİYAT DEĞİŞİMİ YÜZDE 100 ARTTI
Online fiyat değişimlerinin iki sene önceye göre yüzde 100 oranında arttığına dikkat çeken Ceylan Çığ Köz 'E-ticarette, insert'lerde, TV reklamlarında, broşürlerde indirimler/kampanyalar havada uçuyor. Örneğin bir kategoride, e-ticaretteki ticaret kanallarında televizyon ürünlerinin fiyatları 500 defadan fazla değişebiliyor. Bir markada pek çok kategori var. Tüm kategoriler olarak düşünürsek, bir günde tüm satış kanallarında 2 bin defadan fazla kez fiyat değişebiliyor'' dedi.
FİYAT DEĞİŞİMLERİ GÜNLÜK TAKİP EDİLMELİ!
Bir bilgisayar fiyatının iki gün arasında yüzde 40, bir blender'ın yüzde 35 oranında değişebildiğine dikkat çeken Köz ''Bugünün rekabetçi piyasa süreci, artık şirketleri veri analizini daha gerçekçi yapmaya ve rakiplerini daha iyi analiz etmeye yöneltiyor. Şirketler ve kurumlar rekabet bilgilerini doğru araçlarla, güncel olarak takip ederek; hızlı aksiyon alıp, bilinçli fiyatlama yaparak karlılıklarını artırabiliyor. Online kampanyalar, mağazadaki ya da broşürlerdeki kampanyalara göre çok daha hızlı bir şekilde tasarlanıyor; ihtiyaca göre anlık olarak revize edilebiliyor. Artık tüketiciler mağazaya giderken de online kampanyaları takip ederek gideceği mağazaya ya da alacağı ürüne karar verebiliyor. Bu nedenle şirketlerin hem rekabet hem de ürün gamını doğru inceleyerek kapsamlı bir fiyat çalışması yapmaları ve fiyat değişimlerini günlük olarak takip etmeleri önemli'' diye konuştu.
100'E YAKIN FİRMAYA DESTEK VERİYOR!
Türkiye'deki markalar için tüm online ve offline kanallarda fiyat/rekabet araştırma hizmetleri sunan Brandzone, 2012 yılında kuruldu. Pandemi döneminde yüzde 150 büyüyen Brandzone; Philips, Nestle, Unilever, Eti, Ülker, Hepsiburada, Carrefour, Samsung, Arçelik, PG, Unilever, Ülker, Nestle gibi 100'e yakın markaya hizmet veriyor.