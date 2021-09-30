Orman kahramanlarının adını yaşatan park

Orman Kahramanları Parkı'nın açılışına Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, İstanbul Orman Bölge Müdürü Yardımcısı İlyas Özdemir ve vatandaşlar katıldı. Çocukların oyunlarıyla başlayan park açılışında mısır ve pamuk şeker dağıtıldı.

Dualarla açılan parkı İstanbul Orman Bölge Müdürü Yardımcısı İlyas Özdemir ile birlikte gezen Belediye Başkanı Usta, vatandaşlarla spor yaptı. 3 bin 100 metrekare alana sahip parkta biri 160 metrekare, diğeri 75 metrekare olmak üzere farklı yaş gruplarına yönelik 2 adet çocuk oyun alanı, 80 metrekare tek pota basketbol sahası, bin 200 metre yürüyüş parkuru, 2 adet fitness alanı ve 8 adet fitness aleti ile 4 adet pergola oluşturuldu. Ayrıca park içerisinde bulunan duvara "Orman Kahramanları" temalı kompozisyon resmedildi.

'ŞEHİTLERMİZİN ANILARINI YAŞATALIM DEDİK'

Parkın açılışında konuşan Başkan Usta, "Biliyorsunuz birkaç ay öncesinde çok büyük bir yangın felaketi ile karşı karşıya kalmıştı ülkemiz. Orada cansiperane çalışan ormancı kardeşlerimiz, itfaiyeci kardeşlerimiz ve devletimizin bütün kurumları bu yangını söndürmüştü. Baş aktörlerimiz bu yangını söndürmede ormanın kahramanları olmuştu, ormanı kurtaranlar olmuştu. Biz de dedik ki bir daha yangın olmaması adına ormanda mücadele veren ormancı kardeşlerimizin ismini şehrimizde yaşatalım. Gelecekte bu parkta oynayan çocuklarımız güzel bir çevreye kavuşsun, ağaç dikerek yeşil bitki örtüsüyle çevremizi güzelleştirsin. Hem ağaçları hem de ormanları korusun. O yangınlarda şehit olan vatandaşlarımızın burada anılarını yaşatalım" dedi.