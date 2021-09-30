Rahatsız ettiği için silahla vurduğunu söylemişti! Kamera görüntüleri genç kızı ele verdi

"BURADA TACİZLİK BİR OLAY OLMADI, YALAN SÖYLEMENİN ANLAMI YOK"

Kaza sonrası yardıma giden site güvenlik görevlisi Hüseyin Demir "Burada tacizlik bir olay olmadı, görmedim. Yalan da söylemenin bir anlamı yok. Sadece 'motorun bir şeyi yok filan dediler' aralarında. Kız da 'ben yaptıracağım arabanı' dedi. 'Tamam kardeşim' dedi aracına vurulan arkadaş, 'cana gelmesin' dedi. Çıktılar oraya gittiler. Sonra orada münakaşa oluyor. Eve gidiyor. Olayı gerçekleştiriyor. Olay bundan ibaret. Taciz ben göremedim burada. Sonra burada durdurdum tekrar konuştum. 'Yapmayın komşuyuz burada' dedim. Olay bu. Binanın içinde vuruyor, kaçıyor ve gidiyor" diye konuştu.