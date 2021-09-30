Ravza İsminin Anlamı ve Kökeni Nedir, Kur’an’da Geçiyor Mu? Ravza TDK Sözlükte Ne Demek?

Ravza ismi Kur'an-ı Kerim içerisinde geçen ve Kur'an-ı Kerim içerisindeki anlamı "cennet bahçesi" olarak karşımıza çıkan bir isimdir. Bu ismin kökeni de Arapça olarak karşımıza çıkar. Bu güzel ismi ise pek çok aile beğenir ve bebekleri için tercih ederler.

RAVZA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Ravza ismi hem güzel telaffuzu hem de dini açıdan değeri bulunan bir isim olması sebebi ile anne ve baba adaylarının dikkatini çeken isimler arasındadır. Bu isim Türkiye'de çok sık kullanılan bir isim değildir. Anne ve baba adayları bu isim hakkında bazı konuları merak edip araştırmaktadır. Araştırılan bu konular arasında bu ismin anlamı da bulunmaktadır. Ravza isminin anlamı karşımıza "çimenin, yeşilliğin ve ağacın fazla olduğu yer" ve "cennet bahçesi" olarak çıkmaktadır.

RAVZA İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Ravza ismini araştıran anne ve baba adaylarının merak ettiği konulardan bir tanesi de bu ismin Kur'an- ı Kerim içerisinde geçip geçmediğidir. Ravza ismi Kur'an-ı Kerim içerisinde geçen bir isimdir. Bu ismin geçtiği ayetler ise Rum Suresi 15. Ayet ve Şura Suresi 22. Ayettir. Ravza isminin bu ayetlerdeki anlamı ise karşımıza "cennetten bir bahçe" olarak çıkmaktadır.

RAVZA İSMİNİN KÖKENİ NEDİR?

İslam dini açısından önemli bir anlama sahip olan Ravza ismi hakkında merak edilen konulardan bir tanesi de bu ismin kökenidir. Ravza isminin kökeni Arapça olarak karşımıza çıkmaktadır. İslamın kabulü ve Arap toplumlarla olan kaynaşmalar sonucu bu güzel isim dilimize geçmiştir.

RAVZA NE DEMEK?

Ravza kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu sözlüğünde bulunan bir anlam değildir. Fakat bu kelimeyi isim olarak değerlendirip anlamına bakarsak bu ismin anlamı karşımıza "cennetten bir bahçe" olarak çıkar.