Sağlık Kent Projesinin detayları belli oldu!

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın, dünyayı saran Covid-19 salgınıyla en ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanları için yapılacağını açıkladığı 500 konut ile ilgili proje tamamlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Kent Konut A.Ş.güvencesiyle Kartepe Kent Meydanı bölgesinde yapılacak konutlar için bir tanıtım programı düzenlendi. Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlivan, Kent Konut A.Ş Genel Müdürü Erhan Coşan ve sağlık çalışanları katıldı.

"TÜM DÜNYAYA ÖRNEĞİZ"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, toplantıda açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Haftalarca evine gidemeyen, çocuklarından ve sevdiklerinden ayrı kalan sağlık çalışanlarımız, vatandaşlarımızı bir an önce sağlığına kavuşturmak için gecelerini gündüzlerine katarak çalıştılar. Türkiye'nin tüm dünyada örnek gösterilen pandemi mücadelesinde sağlık çalışanlarımızın bu fedakârlığı ve gayretinin çok önemli payı bulunuyor. Pandemi sürecinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak; Başkanımız Tahir Büyükakın'ın talimatları ile hem sağlık çalışanlarımızın hem de ekonomik olarak etkilenen esnafımızın ve vatandaşlarımızın yükünü hafifletmek, çalışma şartlarını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını gidermek için tüm imkânlarımızı seferber ettik. Bu süreçte su faturalarında indirime gidildi. Şoför, kuaför, kahvehane gibi birçok esnafımıza nakdi yardım desteği verildi.

"350 MİLYON TL HARCAMA YAPTIK"

Halkımızın dert ortağı olduk, hep yanında olduk. Vatandaşlarımıza giyim, barınma Sağlık kuruluşlarımıza tıbbı cihaz, araç, ekipman ve yakacak, konaklama, medikal, kırtasiye yardımları yapıldı. Personel desteği verildi. Bu kapsamda bugüne kadar bütçeden yaklaşık 350 milyon TL harcama yaptık. Ayrıca Büyükşehir Belediyemizin bütün imkânlarını da seferber ettik. Koronavirüs salgının yoğun olduğu dönemlerde Sağlık çalışanlarımıza ücretsiz ulaşım imkânı sağladık. Yoğun tempoda çalıştıklarından dolayı evlerine gidemedikleri için onların barınma ihtiyaçlarını karşıladık.

"DERTLERE DERMAN OLMAYA ÇALIŞTIK"

Pandemi sürecinin hafiflediği günlerde ise stres atıp ailece dinlenmeleri için belediyemize ait tesislerde kamp imkânları sağladık. Sürekli yanlarında olarak onların dertlerine derman olmaya çalıştık. Bilindiği üzere bazı Anket firmaları da Kocaeli Büyükşehir Belediyesini Pandemi Sürecinde yaptığı çalışmalardan dolayı birinci seçti. Bu bizim için hem gurur kaynağı hem de bir nebze de olsa verdiğimiz emeklerin karşılığı oldu.

"TOPLAMDA 502 DAİRE"

Şimdi de kısa bir süre önce; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın'ın müjdesini verdiği Sağlık çalışanlarımıza yönelik inşa edeceğimiz Sağlık Kent Konutlarına ilişkin sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. Toplam 502 daireden oluşacak konutlarımızı Kocaeli'de ikamet eden sağlık çalışanlarımız için yapacağız. Kartepe ilçemizin kıymetli bir lokasyonunda bulunan her şeyin düşünüldüğü Sağlıkkent konutları, sağlık kahramanlarımıza şimdiden hayırlı olsun. Şunu belirtmek isterim ki,dün akşam Sayın Başkanımız Tahir Büyükakın, ödemeleri peşin yapanlara % 5 indirim yapılması talimatını verdi. bunu da genel müdürümüzün bilmesini isterim. Cansiperane görev yapan sağlık çalışanlarımıza tekrar teşekkür ediyorum.

"ARTIK AŞILARIMIZI OLALIM"

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlivan, "Bugün bizler için büyük bir gün. Pandeminin başından itibaren sağlık personelleri sevdiklerinden uzak kalarak bu savaşta en önde çalıştılar. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin konumu yeri bizim için ayrı. Pandeminin başından itibaren, personellerimize her türlü ulaşım desteğini, kumanya desteğini verdiler. PCR Laboratuvar için bize cihaz yardımı yaptı. Gerektiğinde çevre illerine bile cihaz sağladık. Diğer yandan araç desteği, şoför desteği devam ediyor. Büyükşehir her zaman yanımızda oldu. Maalesef bu süreçte hayatını kaybeden meslektaşlarımız oldu onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Bu desteğini sağlık personellerimiz unutmayacak. Pandemi hala devam ediyor önlemlerimizi alalım en büyük silahımız aşı artık aşılarımızı olalım. Herkese tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

PROJE DETAYLARI

Daha sonrasında projenin detaylarını anlatan Kent Konut Müdürü Erhan Coşan şu ifadeleri kullandı: "Zemin artı 4 kat olmak üzere 13 blok 502 daireden oluşacak olan konutlar 1 art 1 52 adet, 2 artı 1 350 adet 3 artı 1 100 adet olacak. Daire fiyatları 255 bin 345 TL ve 578 Bin 119 TL arasında olacak. 01/10/ 2021 Cuma günü satışa çıkılacak, 15 Ekim'e kadar devam edecek. Kuralı satış yöntemiyle, yapılacak olan başvurular online olacak. Çeşitli ödeme yöntemlerinin ve kolaylıklarının olacağı projede daire başına yüzde 20 peşin geri kalan yüzde 80 anlaşmalı bankalardan kredi kullandırılacaktır."

KATILIM ŞARTLARI

Kocaeli'de ikamet eden kendisine ait tapuda kayıtlı konut olmayan, tüm kamu ve özel sağlık merkezlerinde aile sağlık merkezlerinde il, ilçe ve sağlık müdürlüklerinde, 112 acil hizmetlerde tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak.