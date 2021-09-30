Sıkıştığı araçtan çıkartılan sürücü 9 saat sonra öldü

Bir iş yerine ait güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, sürücüler ile Ruhiye Eren (62), Nursel Ayma (19) ve Zeynep Ayma (45) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Davut Eren ile Zeynep Ayma, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkartıldı. İlk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Davut Eren, kazadan 9 saat sonra hayatını kaybetti. Doktorlar, diğer yaralılarında hayati tehlikesinin bulunduğunu açıkladı. Kaza ile ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.