Erdoğan sevgisiyle tanımıştık! Minik Abdulkadir son yolculuğa uğurlandı

Sağ olsun, tören sırasında Abdülkadir ile görüntülü sohbet etti, ona çok sevdiği oyuncak arabadan hediye etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da ambulans hediye etti. Çok mutlu olmuştu, onun sevgisiyle hayata tutundu. 3 yılda tam 19 kez ameliyat oldu. 2 kere bu hastalığı yendi ama 3'üncü zafere gücü yetmedi" diye konuştu.