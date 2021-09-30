Sultangazi’de park halindeki TIR kupası yandı

Yangın, 05.30 sıralarında Sultangazi
Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta park halinde bulunan plakası öğrenilemeyen bir TIR kupasında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların haber vermesi sonucu olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri çevre emniyeti alırken itfaiye ekipleri de yanan kupaya müdahale etti.
BENZİN İSTASYONUNA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ
Yaklaşık 15 dakikalık müdahalenin ardından yanan TIR kupasındaki yangın, büyümeden ve hemen yanında bulunan benzin istasyonuna sıçramadan söndürüldü. İtfaiye ekipleri bir süre soğutma çalışması yaptı. Yapılan çalışmaların ardından itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı. Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.