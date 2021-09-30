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Giriş Tarihi: 30.9.2021 18:22

Tuzla alüminyum ambalajı üretimi yapan fabrikada korkutan yangın

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Tuzla alüminyum ambalajı üretimi yapan fabrikada korkutan yangın

İstanbul Tuzla'da alüminyum ambalajı üretimi yapan 8 bin metrekarelik alanda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangın 1 saatlik söndürme çalışmaları sonrasında kontrol altına alındı.

Korku ve paniğe neden olan yangın dün saat 14.30 sıralarında Tuzla Yayla Mahallesi Rüya Sokak üzerindeki alüminyum ambalajı üretimi yapılan bir fabrikada çıktı. Henüz tespit edilemeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Bölgeye Tuzla, Kartal, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye müfrezelerinden itfaiye ekipleri ve su tankları sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaklaşık 8 bin metrekarelik alandaki 2 bin metrekarelik alan üzerine kurulu fabrikada çıkan yangına müdahale etmeye başladı.

Bölgeye gelen polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken fabrikada hasar meydana geldi. İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattı.

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Tuzla alüminyum ambalajı üretimi yapan fabrikada korkutan yangın
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