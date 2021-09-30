Üniversite hayali sonu oldu!

Ali Sinan Cirit, üniversite hayali olan Diş Hekimliği Bölümü'nü kazandı. Genç üniversiteli, Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü'nde derslerine başladı. 19 yaşındaki Ali Sinan Cirit, iddiaya göre akşam saatlerinde yemekhane inşaatının yanından kaldığı yurda gidiyordu.
Çiçeği burnunda üniversiteli genç, yemekhane inşaatının yanından geçerken dengesini kaybetti. Cirit, yaklaşık 8 metre yükseklikten inşaat temeli için kazılan alandaki demirlerin üzerine düştü.
Sabah saat 07.45 sıralarında bir inşaat işçisi tarafından fark edilen Cirit için ihbar üzerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ali Sinan Cirit'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cirit'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.