Üniversite hayali sonu oldu!

Sabah saat 07.45 sıralarında bir inşaat işçisi tarafından fark edilen Cirit için ihbar üzerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ali Sinan Cirit'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cirit'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.