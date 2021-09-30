Üsküdar’daki feci kazada flaş: Araç sürücüsü tutuklandı

Üsküdar'da dün saat 18.30 sıralarında meydana gelen kazada, oğlunu okuldan alan Tuğba Ertuğrul, otomobiliyle sokakta ilerlediği sırada aracının hakimiyetini kaybederek önce sokaktaki 45 yaşındaki Muhterem Çelik'e ardından yol kenarından yürüyen 13 yaşındaki Melike Karaca'ya çarptı. Kaza nedeniyle Çelik ve Karaca hayatını kaybederken Tuğba Ertuğrul, gözaltına alındı.

OĞLUYLA BİRLİKTEYMİŞ

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adalet Adliyesi'ne getirilen şüpheli Tuğba Ertuğrul, savcılık ifadesinde 29 Eylül günü oğluyla birlikte evine doğru otomobiliyle seyir halinde olduğunu, yaşadığı sitenin girişinin ise rampada ve sağ tarafında kaldığını söyledi.

'ARACIMIN AYAK FRENİ TUTMADI'

Şüpheli Ertuğrul ifadesinde 'İkametimin bulunduğu siteye girmek için aracımı yavaşlatmak için frene bastım ancak frenin tutmadığını hissettim. Bu esnada hızlı değildim ancak bulunduğumuz yer yokuş aşağısı olduğu için aracım kendiliğinden hızlanmaya başladı. Ben devamlı suretle frene bastım lakin aracın ayak freni tutmadığı gibi çekmiş olduğum el freni de tutmadı. Gitmiş olduğum yol asfalt yol olmasına rağmen bu esnada aracımın titrediğini de hissettim. El ve ayak freni tutmaması üzerine ve yokuş aşağı arabanın hızlanması nedeniyle aracımı durduramadım ve yaşanan olay meydana geldi. Çarpmış olduğum insanları ve araçları hatırlamıyorum, yaşanan olay nedeniyle üzgünüm' dedi.

SAVCILIKTAN TUTUKLAMA TALEBİ

Şüpheli kadın ifadesinden sonra savcılıktan 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Ertuğrul'un hakimlik sorgusunda da otomobiliyle evine gitmek için seyir halinde olduğunu, site girişinin rampada olduğunu ve frenleri tutmadığı için kaza yaptığını ifade etti.

'GÖZÜMÜ AÇTIĞIMDA 2 KİŞİ YERDEYDİ'

Şüpheli Ertuğrul hakimlik sorgusunda 'Etrafta insanlar olduğu için direksiyonu çok döndürmek istemedim. Dümdüz şekilde gittik ancak hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda iki kişi yerde yatıyordu. Son derece üzgünüm' şeklinde konuştu.

ŞÜPHELİ KADIN TUTUKLANDI

İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair somut delillerin bulunması, görüntü kaydı ve kaza tespit tutanağında şüphelinin kusurlu bulunması gibi nedenlerden dolayı şüpheli Tuğba Ertuğrul'un 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.