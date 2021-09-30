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Giriş Tarihi: 30.9.2021 15:27

Vali Doğan, pamuk hasadına katıldı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Vali Doğan, pamuk hasadına katıldı

Hatay Valisi Rahmi Doğan beraberindeki heyet ile birlikte, Amik Ovası’nda pamuk hasadına katıldı.

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Numan Bölükbaş, Kırıkhan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çelik ve iş insanı Murat İçcan ile birlikte Kırıkhan İlçesinin Topboğazı mevkiinde Amik Ovası'nın bereketli topraklarında yetiştirilen ürünlerden biri olan pamuk hasadına katılan Vali Doğan,"Lifiyle tekstil, çiğidiyle yağ sanayisi, küspesiyle de hayvancılık sektörüne hammadde sağlaması dolayısıyla stratejik ürünlerin başında gelen pamuk, bölgede çiftçilerin en fazla ilgi duyduğu ürün olarak ön plana çıkıyor." dedi.

Yıl içerisinde birkaç ürün alınabilen Amik Ovası'nın bereketli topraklarına değinen Vali Doğan, çiftçilerimiz için bereketli bir sezon olmasını diledi.

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Vali Doğan, pamuk hasadına katıldı
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