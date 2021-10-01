2 milyon değerindeki tarihi eserleri satamadan yakalandılar

Hatay İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İstihbarat birimleri Antakya'da ikamet eden S.A isimli şahsın M.Ö 2000 yılına ait, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon Türk lirası olduğu tahmin edilen tarihi eserleri satmaya çalıştığı istihbaratını aldı.

Yaptığı fiziki ve teknik takip sonrası operasyon için düğemeye basan Jandarma, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa düzenlediği operasyonda S.A, M.E. ve O.B. adlı şüpheleri, Eski Tunç dönemine ait 9 parça tarihi eserle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, ele geçirilen tarihi eserler Hatay Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.