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Giriş Tarihi: 1.10.2021 14:36

22. kez intihar teşebbüsünde bulundu

Kubilay KÜÇÜKMUSTAFA Kubilay KÜÇÜKMUSTAFA
22. kez intihar teşebbüsünde bulundu

Rize’de bir binanın çatısına çıkarak intihar teşebbüsünde bulunan kişinin 22. intihar teşebbüsünü gerçekleştirdiği öğrenildi.

Rize'nin işlek meydanına bakan bir binanın çatısına dün akşam saatlerinde çıkan bir kişi intihar teşebbüsünde bulundu.

Siirt nüfusuna kayıtlı, 29 yaşındaki H.İ'nin 22. kez kalkıştığı intihar teşebbüsünü engellemek için itfaiye ve polis ekipleri yoğun tedbir aldı.

Binanın altına hava yatağı serilen olayda polis ve itfaiye ekiplerinin 3 saat süren ikna çabasıyla H.İ. intihar etmekten caydırıldı.

Polis ekipleri tarafından binadan indirilerek hastaneye götürülen H.İ'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Meydanda toplanan ve olayı meraklı bir şekilde izleyen kalabalık, güvenlik güçlerine zor anlar yaşattı. Yağmura aldırış etmeyen bazı vatandaşlar, canlı yayın açarak saniye saniye intihar teşebbüsünü sosyal medya hesaplarından yayınladı.

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22. kez intihar teşebbüsünde bulundu
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