700 bin balık denize kaçtı!

Milas Güllük Körfezi'nde kuru yük gemisi, feldispat madeni yüklemek için limana yanaşırken balık çiftliklerinin havuzuna daldı. Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Kaza neticesinde 1 adet ağ kafesin parçalandığı, kaza sonucu yaklaşık 700 bin balığın denize kaçtığı belirlenmiştir." şeklinde açıklama yaptı.



Güllük Körfezi Papaz Adası açıklarında seyreden Queensland bayraklı 139 metrelik Heba-M isimli kuru yük gemisi, kıyıdan 1 deniz mili açıktaki balık havuzlarına çarptı. Ağırlıkları 400 ile 500 gram arasında değişen yüzbinlerce balık, parçalanan havuzlardan çıkarak, denizle buluştu. 3 çipura havuzunun kazada hasar gördü.



YAKLAŞIK 700 BİN BALIK DENİZE KAÇTI



Sahil Güvenlik tarafından olayla ilgili olarak geminin kaptanı ve iki yardımcısının ifadesine başvurulurken, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin kaza sonrasında hasar tespit çalışması yürüttüğü, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Geminin, dalgıçlar yardımıyla kurtarma çalışmaları sürüyor. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Deniz kazasında ağ kafes zarar gördü. İlimiz, Milas İlçesi, Toprakada açıkları mevkiinde bulunan ağ kafes işletmesine, 29.09.2021 tarihinde kuru yük gemisinin çarpması sonucu oluşan kaza neticesinde 1 adet ağ kafesin parçalandığı, kaza sonucu 1 kafes balığın (yaklaşık 700.000 adet) denize kaçtığı belirlenmiştir.



Kaza ile ilgili olarak Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ilgili birim personeli, kazanın yaşandığı balık üretim çiftliğinde inceleme başlatmıştır.